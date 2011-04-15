В бюджете россиян в июне объём "свободных денег" увеличился на 11.4%. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Так, по итогам первого летнего месяца в среднем в разряде свободных оказались порядка 33.1 тыс. руб.



В июне прирост объёмов "свободных денег" оказался существенным во всех типах городов. Но лучшие результаты зафиксированы в миллионниках - у жителей мегаполисов в начале лета в ранге "свободных" оставалось порядка 42 тыс. руб., что на 12% больше, чем месяцем ранее.





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