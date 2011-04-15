Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 23 июля 2019 года.



СКОРБНАЯ ЖИВУЧЕСТЬ



Возможно, проблемы возникли в электросистеме АС-31, которая использует токи силой до 1000 ампер, и даже небольшой дефект кабелей, по мнению специалиста, мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции.





С-400 НАВОДЯТ НА СЕМЬЮ

ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБОРОННОГО ЗАВОДА АРЕСТОВАЛИ ОТЦА И ДОЧЬ





Как стало известно "Ъ", помимо владельца ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Сергея Дегтярева еще одним фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве объектов АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", производящего элементы зенитных ракетных систем С-400, стала его дочь Евгения Дегтярева, которую суд определил под домашний арест. Ее адвокат уверен, что оснований для уголовного преследования не было.





ДЕНЬГИ ЗА ДОМАШНИЙ АРЕСТ ЗАСВЕТИЛИСЬ В УЛЬТРАФИОЛЕТЕ

СУДЬЯ ПОЛУЧАЛ ВЗЯТКИ В КАБИНЕТЕ И МАШИНЕ



"Ъ" стали известны подробности уголовного дела, возбужденного председателем СКР Александром Бастрыкиным в отношении судья Кузьминского райсуда Москвы в отставке Руслана Якубаева. По версии следствия, с которой согласилась квалификационная коллегия столичных судей, за полмиллиона рублей, из которых 300 тыс. оказались помеченными спецсоставом, судья отправил под домашний арест обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, которого полицейское следствие просило поместить в СИЗО.





МОСКВА ПОКУПАЕТ ЕЩЕ 900 КМ БОРДЮРОВ

НА НОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ГРАНИТА ВЫДЕЛЯЮТ ПОЧТИ 3 МЛРД РУБЛЕЙ



Москва закупит рекордное количество бордюра из гранита: на четырех тендерах планируется приобрести свыше 940 км ограждений на общую сумму 2,99 млрд руб. При этом в 2019 году структуры столичных властей уже закупали бордюры из камня на 2,3 млрд руб. Всего за последнюю пятилетку Москва приобрела ограждения почти на 13 млрд руб. Один из участников рынка заявил "Ъ", что "был бы счастлив", если бы город приобрел у него бордюры по заявленной в нынешних тендерах цене.





МИНФИН ПОСПОРИЛ С ЦБ О КРЕДИТНОМ РИСКЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАСТАИВАЕТ НА ОЦЕНКЕ ЗАЕМЩИКОВ СИЛАМИ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ





Минфин выступил против идеи ЦБ по переходу на новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска. В министерстве настаивают на внедрении схемы, рекомендованной Базельским комитетом по банковскому надзору и опирающейся на оценку заемщиков не банками, а рейтинговыми агентствами. Эксперты согласны, что второй подход в большей степени отражает интересы экономики, но его внедрение вряд ли возможно в ближайшей перспективе.





ВЕРФИ ПРОБИВАЮТСЯ К ЛЕДОКОЛАМ



Принципиальное решение о строительстве еще двух ЛК-60 было принято на совещании под председательством премьера Дмитрия Медведева 28 ноября на Балтзаводе (подробнее см. "Ъ-СПб" от 6 декабря 2018 года). Проект будет финансироваться по смешанной схеме - 45 млрд руб. даст бюджет, 9 млрд руб.- средства "Росатома", остальные деньги будут привлечены госкорпорацией в банках (см. "Ъ" от 23 мая и 17 декабря 2018 года). В "Росатоме" говорили, что контракт на строительство ледоколов нужно подписать до конца 2018 года, он до сих пор не заключен. По словам источников "Ъ", проблема связана с обоснованием расходов на строительство судов. Сейчас собеседники "Ъ" не исключают, что контракт может быть подписан лишь в начале 2020 года.





"СТАРАЕМСЯ РАБОТАТЬ В ТЕХ УСЛОВИЯХ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ СЕГОДНЯ"

ГЛАВА "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" АНДРЕАС ДОЙШЛЕ О РЫНКЕ ГРУЗОВИКОВ



Продажи грузовиков в России снижаются - за первые пять месяцев, по данным "Автостата", падение составило 5,1%. О прогнозах развития рынка во втором полугодии, сотрудничестве с КамАЗом и беспилотных технологиях "Ъ" рассказал гендиректор официального дистрибутора и производителя грузовиков Mercedes-Benz в России "Даймлер КамАЗ Рус" Андреас Дойшле.





БЛОГОСОСТОЯНИЕ РАСТЕТ НА ГЛАЗАХ



Рост продаж по CPA через мессенджеры связан в первую очередь с формой оплаты - за конечное действие, считает коммерческий директор People & Screens (входит в Dentsu Aegis Network Russia) Екатерина Полякова. С учётом отсутствия роста реальных зарплат населения этот канал продолжает пользоваться популярностью у рекламодателей, констатирует она.





"ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - УВАЖАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЧИСТЫХ СПОРТСМЕНОВ"

ПРЕЗИДЕНТ ОКР СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИЙСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ И БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ





Через год в Токио открывается летняя Олимпиада, первая для России после затяжного "допингового кризиса", негативно повлиявшего на выступление отечественной сборной на двух предыдущих Олимпийских играх. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал "Ъ", почему уверен в том, что ситуация, в которой российская делегация оказалась в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Пхёнчхане в 2018-м, не повторится, как идет процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), чего ждать от олимпийской команды в Японии и какие меры принимает ОКР, чтобы повысить эффективность своей маркетинговой деятельности.





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"AK&M" от 23.07.2019