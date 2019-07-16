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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 23 июля, в размере 62.9776 руб. против 62.8666 руб. на 20 июля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
20.07.19 - 62.8666 руб.
19.07.19 - 62.8286 руб.
18.07.19 - 62.9451 руб.
17.07.19 - 62.8129 руб.
16.07.19 - 62.8280 руб.
"AK&M" от 23.07.2019