ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 23 июля, в размере 70.6546 руб. против 70.7941 руб. на 20 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



20.07.19 - 70.7941 руб.

19.07.19 - 70.6068 руб.

18.07.19 - 70.5552 руб.

17.07.19 - 70.6771 руб.

16.07.19 - 70.8574 руб.









































































































































































"AK&M" от 23.07.2019