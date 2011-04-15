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23/07/2019
11:27

Правительство РФ утвердило нормативы обеспеченности субъектов РФ силами и средствами пожаротушения и профилактики лесных пожаров

Правительство РФ утвердило нормативы обеспеченности субъектов РФ силами и средствами пожаротушения и профилактики лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении Минприроды России, которое разработало указанные нормативы.

Соответствующее постановление стало частью нормативных правовых актов, необходимых для принятия изменений в Лесной кодекс РФ во исполнение поручения Президента РФ от ноября 2016 года.

Прежде необходимый минимум пожарной техники, оборудования, инвентаря и средств профилактики огня рассчитывался исходя из среднегодовых показателей лесных пожаров. Согласно принятым нормативам, установлены виды лесопожарных формирований и их необходимое количество в зависимости от районов применения сил и средств пожаротушения, лесорастительных условий, пиковой, максимальной горимости лесов. Кроме того, принятым Распоряжением дополнительно регламентированы правила для лесопользователей.

Принятию документа предшествовала научно-исследовательская работа, которую провели специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. Методика тщательно отрабатывалась при непосредственном участии Минприроды России и органов исполнительной власти субъектов РФ. В ходе публичных обсуждений от регионов было принято свыше 100 предложений, более 70% учтены в итоговой версии документа.

Работа над документом легла в основу формирования бюджета федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", в рамках которого сегодня осуществляется увеличение количества лесопожарной техники и инвентаря для региональных ведомственных подразделений с учетом новых нормативов. Всего до 2024 года для нужд субъектов РФ планируется приобрести 6 тыс. единиц лесопожарной техники. На данный момент уже закуплено 1.222 тыс. единиц.

"AK&M" от 23.07.2019
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