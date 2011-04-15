Apple может купить бизнес Intel

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Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Сумма возможной сделки, которую стороны обсуждают уже год, может составить около $1 млрд. Соглашение может быть заключено на следующей неделе.
AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 23.07.2019
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