Apple может купить бизнес Intel

Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Сумма возможной сделки, которую стороны обсуждают уже год, может составить около $1 млрд. Соглашение может быть заключено на следующей неделе.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 23.07.2019