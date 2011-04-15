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23/07/2019
11:44

В Москве изменилась схема движения на северо-востоке

В Москве изменилась схема движения на северо-востоке: участок 6-го проезда Марьиной Рощи от Октябрьской до Шереметьевской улицы стал односторонним. Об этом сообщил ЦОДД.

Благодаря изменению схемы движения для жителей района Марьина Роща организовано 25 дополнительных места для парковки. Также ликвидирован неудобный заезд с улицы Шереметьевская.


"AK&M" от 23.07.2019
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