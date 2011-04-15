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23/07/2019
12:20

Росимущество завершает мероприятия по акционированию ФГУП "Почта России"

Росимущество завершает мероприятия по акционированию ФГУП "Почта России". Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам совещания по вопросу реорганизации ФГУП в акционерное общество.

На сегодняшний день территориальными органами Росимущества совместно с Управлениями федеральной почтовой связи завершена масштабная работа по проверке проекта акта подлежащего передаче АО "Почта России" имущественного комплекса ФГУП "Почта России" в качестве вклада в уставный капитал будущего акционерного общества. Включению в первый транш подлежат 28.9 тыс. объектов недвижимого имущества. Данная работа велась в рамках исполнения Федерального закона от 29 июня 2018 года "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России".

В ходе встречи участники рассмотрели проблемные вопросы и определили порядок использования недвижимого имущества, не включенного в проект передаточного акта, и последующего его включения в качестве дополнительного вклада Российской Федерации в уставный капитал Общества.

По итогам окончательного согласования, которое должно быть завершено центральным аппаратом Росимущества и Минкомсвязью России до 1 августа 2019 года, проект соответствующего решения будет внесён в Правительство РФ.


"AK&M" от 23.07.2019
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