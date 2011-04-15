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23/07/2019
11:58

Гостиница "Шахтер" в Москве выставлена на торги

Гостиница "Шахтер" в Москве выставлена на торги. Об этом говорится в материалах Росимущества.

Торги по продаже находящихся в собственности РФ 149.04 тыс. акций (100% капитала) пройдут 3 сентября.

Начальная цена - 196 млн руб. Продавцом выступает АО "Российский аукционный дом".

АО "Гостиница "Шахтер" оказывает гостиничные услуги. Размер уставного капитала - 14.904 млн руб.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 23.07.2019

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