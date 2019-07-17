ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 июля в размере 70.6350 руб. против 70.6546 руб. на 23 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



23.07.19 - 70.6546 руб.

20.07.19 - 70.7941 руб.

19.07.19 - 70.6068 руб.

18.07.19 - 70.5552 руб.

17.07.19 - 70.6771 руб.









































































































































































"AK&M" от 23.07.2019