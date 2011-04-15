Чистая прибыль Ростеха за 2018 год превысила 128 млрд руб., С.Чемезов

Консолидированная чистая прибыль Ростеха за 2018 год превысила 128 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в сообщении Ростеха.



Выручка госкорпорации "Ростех" в 2018 году достигла 1.642 трлн руб, почти две трети её пришлось на продажи гражданской продукции и экспорт высокотехнологичных решений.



Средний уровень заработной платы по корпорации составил 49.5 тыс. руб.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 23.07.2019