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|23/07/2019
12:30
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 июля
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Банк России установил на 24 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.3355
1 Азербайджанский манат 36.9976
100 Армянских драмов 13.2680
1 Белорусский рубль 31.2303
1 Болгарский лев 36.1026
1 Бразильский реал 16.8735
100 Венгерских форинтов 21.6811
1000 Вон Республики Корея 53.5520
10 Гонконгских долларов 80.8444
10 Датских крон 94.5965
1 Доллар США 63.1290
1 Евро 70.6350
100 Индийских рупий 91.5782
100 Казахстанских тенге 16.4144
1 Канадский доллар 48.0653
100 Киргизских сомов 90.5725
10 Китайских юаней 91.7639
10 Молдавских леев 36.0223
1 Новый туркменский манат 18.0627
10 Норвежских крон 72.9714
1 Польский злотый 16.6260
1 Румынский лей 14.9588
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.2335
1 Сингапурский доллар 46.2721
10 Таджикских сомони 66.8754
1 Турецкая лира 11.0938
10000 Узбекских сумов 73.1972
10 Украинских гривен 24.6287
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.4883
10 Чешских крон 27.6481
10 Шведских крон 66.8223
1 Швейцарский франк 64.1229
10 Южноафриканских рэндов 45.3744
100 Японских иен 58.3744
"AK&M" от 23.07.2019
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