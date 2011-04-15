Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 июля

Банк России установил на 24 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.3355

1 Азербайджанский манат 36.9976

100 Армянских драмов 13.2680

1 Белорусский рубль 31.2303

1 Болгарский лев 36.1026

1 Бразильский реал 16.8735

100 Венгерских форинтов 21.6811

1000 Вон Республики Корея 53.5520

10 Гонконгских долларов 80.8444

10 Датских крон 94.5965

1 Доллар США 63.1290

1 Евро 70.6350

100 Индийских рупий 91.5782

100 Казахстанских тенге 16.4144

1 Канадский доллар 48.0653

100 Киргизских сомов 90.5725

10 Китайских юаней 91.7639

10 Молдавских леев 36.0223

1 Новый туркменский манат 18.0627

10 Норвежских крон 72.9714

1 Польский злотый 16.6260

1 Румынский лей 14.9588

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.2335

1 Сингапурский доллар 46.2721

10 Таджикских сомони 66.8754

1 Турецкая лира 11.0938

10000 Узбекских сумов 73.1972

10 Украинских гривен 24.6287

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.4883

10 Чешских крон 27.6481

10 Шведских крон 66.8223

1 Швейцарский франк 64.1229

10 Южноафриканских рэндов 45.3744

100 Японских иен 58.3744

"AK&M" от 23.07.2019