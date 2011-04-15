Банк России на 24 июля понизил курс евро к рублю почти на 2 копейки до 70.6350 руб., курс доллара США повысил более чем на 15 копеек до 63.1290 руб.

Банк России на 24 июля понизил официальный курс евро к рублю почти на 2 копейки до 70.6350 руб. с 70.6546 руб., курс доллара США повысил более чем на 15 копеек до 63.1290 руб. с 62.9776 руб. 23 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 24 июля увеличилась более чем на 7 копеек (+0.11%) до 66.5068 руб. с 66.4323 руб. 23 июля.



"AK&M" от 23.07.2019