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23/07/2019
13:16

Экспорт российского зерна превысит $11 млрд в 2024 году, Минсельхоз

По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году зерно останется лидером российского экспорта с объёмом более $11 млрд. Об этом сообщил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании "Стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции", которое состоялось в Курской области под председательством председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, говорится в материалах министерства.

Второе место разделят масложировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности с показателем по $8.6 млрд. Рыба и морепродукты займут третью позицию с общей суммой $8.5 млрд. В своем докладе глава Минсельхоза обозначил основные направления развития экспортного потенциала России, подчеркнув, что при формировании новой экспортной политики особое внимание будет уделено увеличению производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Министр уточнил, что в настоящее время в России прорабатывается более 500 инвестпроектов по глубокой переработке продукции АПК.

В целях наращивания объёма зарубежных поставок в России при активном содействии Минсельхоза совершенствуется транспортная и логистическая инфраструктура, ведется работа над обеспечением доступа сельхозпродукции на крупные зарубежные рынки, такие как Китай, Африка, страны Персидского залива и СНГ. Кроме того, ведомство уделяет значительное внимание развитию механизмов господдержки экспорта, в частности в программу субсидирования перевозок сельхозпродукции внесены ряд изменений, которые отменяют все географические ограничения по отправке грузов и расширяют перечень продукции, транспортировка которой может быть просубсидирована. В дополнение к уже существующему механизму льготного кредитования Минсельхоз ввел меру поддержки кредитования экспортно ориентированных предприятий АПК. Также Министерство намерено усовершенствовать правила распределения средств господдержки и разделить действующие виды субсидий на стимулирующий и компенсирующий механизмы, что позволит в рамках действующих лимитов повысить эффектив ность господдержки аграриев и сосредоточить усилия на развитии "точек роста" регионов.

Наряду с этим ведомство, по словам Д.Патрушева, прорабатывает целый комплекс мер для увеличения экспорта АПК - это мероприятия по поддержке мелиорации, вовлечению земель в сельхозоборот, а также повышению плодородия почв. Важным фактором в выполнении стратегических задач по наращиванию экспорта АПК также станет цифровизация АПК и комплексная маркетинговая поддержка российской аграрной продукции на перспективных международных рынках.

"AK&M" от 23.07.2019
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