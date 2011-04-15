В Новой Москве построят два крупных логистических комплекса

Два больших логистических комплекса начнут строить в Новой Москве до конца этого года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Первый появится в поселении Краснопахорское в посёлке подсобного хозяйства "Минзаг". Для транспортировки грузов и хранения возведут здание площадью 21 тыс. кв. м, административный корпус площадью 3 тыс. кв. м и паркинг для 50 легковых и грузовых автомобилей", - сказал В.Жидкин.



По его словам, недалеко от посёлка Мамыри в поселении Сосенское построят логистический терминал площадью порядка 140 тыс. кв. м. Он сможет принимать, хранить и отгружать мясо и рыбу, овощи и фрукты, безалкогольные напитки, консервацию, товары для детей и зоотовары.



"AK&M" от 23.07.2019