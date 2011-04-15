Новые дороги и заездные "карманы" построят в Коммунарке

Власти столицы утвердили проект планировки участков улично-дорожной сети в посёлке Коммунарка Новой Москвы. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Документ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Речь идёт об участках улиц Фитаревская, Сосенский Стан, Ясная и проектируемом проезде 2-5-2.



Все работы будут идти в три этапа.

Проектом предусматривается: реконструкция участка улицы Сосенский Стан от ул. Александры Монаховой до улицы Лазурная; cтроительство участка улицы Ясная от улицы Сосенский Стан до разворотной площадки у станции "Столбово" Сокольнической линии метро; реконструкция участка улицы Ясная на примыкании к улице Сосенский Стан; реконструкция участка улицы Фитаревская от улицы Александры Монаховой до улицы Сосенский Стан; реконструкция участка улицы Фитаревская от улицы Сосенский Стан до разворотной площадки у станции метро "Столбово"; cтроительство участка проектируемого проезда 2-5-2 от улицы Александры Монаховой до автодороги "МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево"; строительство разворотной площадки; строительство контрольно-пропускного пункта (КПП); размещение очистного сооружения возле улицы Ясная; установка светофоров; устройство наземных пешеходных переходов.



Также организуют движение наземного городского пассажирского транспорта, сделают остановки, заездные "карманы".



"AK&M" от 23.07.2019