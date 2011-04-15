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23/07/2019
13:13

Башнефть приобретает 51% капитала завода катализаторов в Стерлитамаке

Башнефть (входит в группу компаний НК "Роснефть") приобретает 51% акций в уставном капитале завода по производству катализаторов для процессов гидроочистки мощностью до 4 тыс. т в год в городе Стерлитамаке. Об этом говорится в сообщении Роснефти.

Приобретение контрольного пакета акций предприятия позволит обеспечить НПЗ "Роснефти" современными катализаторами российского производства. Продукция завода заменит импортные аналоги, что повысит технологическую устойчивость, независимость и экономическую эффективность нефтеперерабатывающего сегмента Компании. Первая партия катализаторов для уфимской группы НПЗ будет произведена и поставлена для испытаний до сентября 2019 года.

В настоящее время ключевую роль в развитии программы импортозамещения производства присадок и катализаторов играют специализированные дочерние предприятия Компании: "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза", "Новокуйбышевский завод катализаторов", а также предприятия из корпоративного научно-проектного комплекса ("РН-ЦИР" и "ВНИИНП"), которые занимаются разработкой и выпуском собственных образцов высокотехнологичной продукции для нефтеперерабатывающей отрасли.

Новое предприятие ООО "РН-Кат" способно не только обеспечивать потребности предприятий НК "Роснефть" в катализаторах процессов гидроочистки, но и поставлять их для коммерческой реализации.

В 2018 году компания начала использовать катализаторы "Ангарского завода катализаторов и органического синтеза" на установках по производству водорода на Куйбышевском НПЗ и Рязанской НПК. Ранее такие же ангарские катализаторы заменили импортные аналоги парового риформинга метана на водородных установках "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-Новойл" и Сызранского НПЗ. Доля собственных катализаторов парового риформинга при производстве водорода на НПЗ Компании достигла 77%.

ПАО АНК "Башнефть" (ИНН 0274051582) осуществляет добычу нефти на территории Республики Башкортостан, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. В промышленной эксплуатации - более 180 месторождений, добыча - более 21 млн т нефти в год. Объём переработки НПЗ Башнефти превышает 18 млн т сырья в год. Основными акционерами Башнефти являются Роснефть (57.7% акций) и Республика Башкирия (25% плюс одна акция).

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 23.07.2019

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