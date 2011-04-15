Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/07/2019
15:05

ЛУКОЙЛ добыл 15 млн т нефти на месторождении им.Владимира Филановского

Накопленная добыча ПАО "ЛУКОЙЛ" на месторождении имени Владимира Филановского превысила 15 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.

Промышленная эксплуатация на проекте началась осенью 2016 года спустя 11 лет после открытия месторождения.

В настоящее время продолжается обустройство третьей очереди проекта. ЛУКОЙЛ завершил установку на опорное основание верхнего строения блок-кондуктора (мини-платформы) в Каспийском море. Общий вес конструкции составляет более 2.8 тыс. т.

Бурение скважин на блок-кондукторе будет осуществляться с самоподъемной плавучей буровой установки. Добытая нефть будет подаваться на центральную технологическую платформу первой очереди месторождения по подводному трубопроводу. Реализация третьей очереди освоения месторождения им. В. Филановского направлена на вовлечение в разработку его западной части и поддержание добычи на проектном уровне 6 млн т. Добычу нефти на блок-кондукторе планируется начать в текущем году. Работа объекта будет практически полностью автоматизирована при минимальном участии персонала.

Месторождение им. Владимира Филановского - крупнейшее нефтяное месторождение в российском секторе Каспийского моря с начальными извлекаемыми запасами 129 млн т нефти и 30 млрд куб. м газа. Введено в эксплуатацию в 2016 году, в 2018 году добыча на месторождении достигла проектного уровня 6 млн т нефти в год. Месторождение работает по принципу "нулевого сброса": все промышленные и бытовые отходы вывозятся на берег для переработки и утилизации.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.

"AK&M" от 23.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100