В Республику Абхазия и в обратном направлении открылись продажи "единых" билетов. Об этом сообщил Минтранс РФ.



Так, с 24 июля 2019 года перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.



Воспользоваться "единым" билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. "Единый" билет можно оформить на сайте ОАО "РЖД" и в авиакассах. В летнем расписании предусмотрено восемь отправлений, в том числе в ночное время.



Международный автомобильный пункт пропуска Адлер, через который осуществляется проезд, работает в штатном режиме, в соответствии с правилами таможни. При этом с 2018 года увеличено количество полос движения для проезда автобусов. Это позволило повысить качество услуги и сократить время поездки.



Стоимость проезда осталась на уровне 2018 года: Сочи - Гагра - 380 руб., Сочи - Пицунда - 420 руб., Сочи - Гудаута - 460 руб., Сочи - Новый Афон - 520 руб., Сочи - Сухум - 560 руб.



Напомним, что поездки в Абхазию по "единому" билету осуществляются уже третий курортный сезон.



"AK&M" от 23.07.2019