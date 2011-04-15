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23/07/2019
14:37

Регионы довели до аграриев 49.4% федеральных субсидий, Минсельхоз

По состоянию на 18 июля предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 118 млрд руб.

Как сообщил Минсельхоз, из указанных средств регионы довели до конечных получателей 58.3 млрд руб., или 49.4% от предусмотренного объёма, что почти на 2 процентных пункта выше уровня 11 июля 2019 года.

Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 81.6%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 81.6%.

По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Ненецкий автономный округ (83.3%), Чукотский автономный округ (82%), Кировская область (81.8%), Алтайский край (81.5%), Красноярский край (79.6%), Забайкальский край (79.3%), Сахалинская область (78.5%), Санкт-Петербург (77.1%), Республика Марий Эл (73.7%), Курганская область (72.9%), Вологодская область (72.9%), Владимирская область (72.2%), Камчатский край (70.4%) и Орловская область (67.9%).

Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (5.1%), Республике Северная Осетия - Алания (11.2%), Севастополь (12.9%), Еврейской автономной области (14.9%) и Республике Дагестан (17.2%).

"AK&M" от 23.07.2019
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