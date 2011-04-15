Банк России приобрёл акции МИнБанка

Банк России стал владельцем свыше 99.99% обыкновенных акций ПАО "Московский Индустриальный банк" (МИнБанк). Об этом говорится в материалах ЦБ.



Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России по предупреждению банкротства МИнБанка, предусматривающего приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка в размере 128.7 млрд руб.



МИнБанк по состоянию на январь 2019 года занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков. Активы банка на 1 января 2019 года составили 320.5 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 23.07.2019