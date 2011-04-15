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23/07/2019
15:34

Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите граждан на рынке микрофинансовых услуг

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки в Федеральные законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Об этом говорится в материалах ГД.

Законопроектом, чтобы предотвратить мошенничество в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений, устанавливается запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения.

Инициативой также предлагается предоставить всем видам микрофинансовых организаций дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегировать право на проведение идентификации кредитным организациям, а также возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем.

Для того чтобы не допустить на финрынок недобросовестных участников и исключить доступ недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями, предлагается ужесточить требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев таких компаний по аналогии с требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрофинансовых компаний.

Так, законопроектом предлагается установить требование к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн руб. Сейчас он составляет 10 тыс. руб. Однако уточняется, что это увеличение будет поэтапным по 1 млн руб. в год - до 2024 года.


"AK&M" от 23.07.2019
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