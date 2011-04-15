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23/07/2019
15:02

Госдума приняла втором чтении законопроект об увеличении выплат на детей

Государственная Дума приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают, что с 1 января 2020 года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ. Об этом говорится в материалах ГД.

"Сегодня приняты во втором чтении поправки, расширяющие круг семей, которым положены ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка", - сказал парламентским журналистам Председатель ГД Вячеслав Володин, цитируемый в сообщении.

Он отметил, что "с 1 января следующего года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. В настоящее время их получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Это существенно, почти в полтора раза, расширит количество получателей этих средств - выплаты смогут получить около 70% семей, где родился первый или второй ребенок".

"Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком трех лет", - добавил Председатель Государственной Думы.

Расходы на реализацию закона в 2020 году составят 74.9 млрд руб., из них дополнительно к запланированным средствам федерального бюджета потребуется 16.5 млрд руб. (в федеральном бюджете на 2020 год на данные цели предусмотрено 58.4 млрд руб.).

"AK&M" от 23.07.2019
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