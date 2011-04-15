Госдума приняла закон об упрощении получения российского вида на жительство

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России. Об этом говорится в материалах ГД.



Закон вводит возможность получения иностранными гражданами бессрочного вида на жительство в России. Сейчас, напомним, он выдается сроком на пять лет с необходимостью последующего продления.



Также сокращаются сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное проживание в России до четырех месяцев (сейчас полгода).



Расширяется и перечень категорий иностранных граждан, которые смогут получить разрешение на временное проживание без учета правительственных квот. Это, в частности, граждане, которые родились на территории России, состоят в браке с гражданином РФ, проживающим в стране, являются участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, беженцами из Украины, а также те, кто переселяется в Россию в соответствии с международными договорами о защите прав переселенцев.





"AK&M" от 23.07.2019