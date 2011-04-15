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23/07/2019
15:07

Госдума приняла закон об упрощении получения российского вида на жительство

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России. Об этом говорится в материалах ГД.

Закон вводит возможность получения иностранными гражданами бессрочного вида на жительство в России. Сейчас, напомним, он выдается сроком на пять лет с необходимостью последующего продления.

Также сокращаются сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное проживание в России до четырех месяцев (сейчас полгода).

Расширяется и перечень категорий иностранных граждан, которые смогут получить разрешение на временное проживание без учета правительственных квот. Это, в частности, граждане, которые родились на территории России, состоят в браке с гражданином РФ, проживающим в стране, являются участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, беженцами из Украины, а также те, кто переселяется в Россию в соответствии с международными договорами о защите прав переселенцев.


"AK&M" от 23.07.2019
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