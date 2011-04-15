Совет Федерации одобрил ряд законов, принятых ранее Госдумой

Совет Федерации на заседании во вторник, 23 июля, одобрил ряд важных законов, принятых ранее Государственной Думой. Об этом говорится в материалах ГД.



Так, в соответствии с принятым законом, за воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей. Если в результате здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность - вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет.



Также принят закон о запрете коллекторам взыскивать долги по ЖКХ. Законом вводится прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Уступка права по взысканию просроченной задолженности граждан за услуги ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг - управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации. Закон призван защитить права всех собственников жилья, потому что сегодня передача долговых обязательств коллекторам не снимает общей задолженности, а, наоборот, копит её, подчёркивала автор закона, заместитель председателя ГД Ирина Яровая.



Помимо этого принят закон о повышении безопасности пассажирских перевозок. За выезд на междугородний маршрут пассажирского или большегрузного транспорта без тахографа увеличиваются штрафы, в первую очередь для владельцев транспортных компаний. Так, должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство с неисправным тахографом или без него, заплатят штраф от 7 тыс. до 10 тыс. руб. (ранее закон предусматривал штраф в 5-10 тыс. руб.), индивидуальных предпринимателей оштрафуют на сумму от 15 тыс. до 25 тыс. руб., а юридических лиц от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Это, как говорил ранее Председатель ГД Вячеслав Володин, "позволит повысить безопасность пассажиров, чтобы у транспортной компании в погоне за быстрым заработком не было соблазна выпускать на рейс уставших водителей".



Кроме того принят закон об ответственности за подделку документов. Так, за сообщение ложных сведений при подаче документов на заграничный паспорт возрастает с 3 тыс. до 5 тыс. руб., а уголовная ответственность за подделку паспортов - до трех лет. Ранее административный штраф по данной статье составлял от 100 руб. до 300 руб. для граждан, а для должностных лиц - от 500 руб. до 1 тыс. руб.





"AK&M" от 23.07.2019