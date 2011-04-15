Добыча водных биоресурсов в России достигнет 5.4 млн т к 2030 году

Реализация разработанной Минсельхозом России "Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года" позволит увеличить объём добычи водных биоресурсов до 5.4 млн т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на "правительственном часе" в Совете Федерации, говорится в сообщении Минсельхоза.



Как отметил глава Минсельхоза, целью Стратегии-2030 является увеличение совокупного вклада отрасли в ВВП страны. Для этого предусмотрены комплексные меры по привлечению инвестиций в развитие добычи, рыбопереработки, аквакультуры, логистической инфраструктуры. Среди основных направлений - расширение добычи водных биоресурсов и организация промысла новых видов в районах Мирового океана, находящихся под управлением Международных конвенций в области рыболовства, развитие марикультуры, строительство новых научно-исследовательских судов, разработка и внедрение системы стандартов рыбохозяйственного образования и создание единой цифровой образовательной платформы "Открытое рыбохозяйственное образование".



Реализация этих и других мер Стратегии-2030 позволит не только нарастить объём добычи, но и в 2.5 раза увеличить производство товарной аквакультуры, до 618 тыс. т. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объёме произведённой рыбной продукции составит 65% против 30% по итогам 2018 года. Долгосрочные финансовые вложения нарастающим итогом составят 613 млрд руб., что почти в 4 раза больше, чем в 2018 году, а оборот организаций отрасли в 2030 году по прогнозам вырастет на 160%, почти до 900 млрд руб. Еще одной важной целью Стратегии является модернизация рыбопромыслового флота - на новые суда, построенные на территории России, будет приходиться не менее 80% добычи (15% в 2018 году).



В ходе своего выступления Д.Патрушев подчеркнул, что для ускоренного строительства новых судов и предприятий отрасли уже действует новая нефинансовая мера господдержки - программа предоставления инвестиционных квот для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. По итогам трех этапов кампании по распределению долей инвестквот в ближайшие 5 лет будут построены 43 новых судна и 26 рыбоперерабатывающих заводов, а общий объём дополнительных инвестиций достигнет 188 млрд руб.



Минсельхоз также принял решение о распространении господдержки в виде льготного кредитования на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов по переработке и хранению продукции аквакультуры. Проработан вопрос включения в этот механизм инвестпроектов по переработке, хранению и реализации продукции из водных биоресурсов, включая приобретение холодильного и морозильного оборудования. В настоящее время идёт подготовка проекта соответствующего акта Правительства о внесении изменений в Постановление N 512. По оценкам экспертов, льготное кредитование позволит дополнительно привлечь в основной капитал отрасли порядка 130 млрд руб. инвестиций.



В завершение Д.Патрушев отметил, что Минсельхоз также уделяет внимание вопросам безопасности мореплавания при осуществлении рыболовства, повышения уровня жизни людей, работающих в рыбном хозяйстве, в агропромышленном комплексе в целом. В 2018 году среднемесячная зарплата достигла 76 тыс. руб., превысив показатели 2017 года почти на 8 тыс. руб. На 9 тыс. руб. выросла зарплата в перерабатывающем секторе, составив порядка 49 тыс. руб.



"AK&M" от 23.07.2019