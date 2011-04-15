Главгосэкспертиза одобрила проект строительства трубопроводов на Харампурском месторождении. Об этом говорится в сообщении ведомства.



С целью обеспечения требуемой пропускной способности, безопасной эксплуатации транспортной системы и повышения эксплуатационной надёжности систем нефтесбора, а также для поддержания пластового давления Харампурского месторождения проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены реконструкция напорного нефтепровода и строительство двух нефтесборных трубопроводов и высоконапорного водовода. Работы пройдут в четыре этапа.



Промысловые трубопроводы, работы над которыми пройдут в рамках реализации проекта, необходимы для транспортировки скважинной продукции от объектов подготовки и добычи до точек подключения к действующим промысловым нефтегазосборным сетям, а также для подачи воды в систему поддержания пластового давления.



Общая протяжённость строящихся и реконструируемого трубопроводов составит 15.99024 км.



Харампурское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, было открыто в 1979 году скважиной N 301 "Главтюменьгеологии" и введено в разработку в 1990 году. В настоящее время разработкой месторождения занимается ООО "РН-Пурнефтегаз".



"AK&M" от 23.07.2019