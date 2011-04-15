Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 июля 2019 года отменяет введённые ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Такое решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок.



В ходе посещения Республики Россельхознадзором была оценена деятельность 51 предприятия по производству яблок, получена информация о площади садов, занятых плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. Также специалистам Службы были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.



Вместе с тем, Россельхознадзор планирует повторно обратиться к Министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, которые позволят выработать механизм прослеживамости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами-членами ЕАЭС.



"AK&M" от 23.07.2019