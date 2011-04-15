Мост через Москву-реку для МЦД-1 введут в начале 2020 года

Новый арочный мост через Москву-реку для МЦД-1 Одинцово-Лобня введут в эксплуатацию в начале 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Работы развернуты на 6 км Белорусского направления Центрального транспортного узла в районе Москва-Сити.



Решение о строительстве моста принято совместно с правительством Москвы в целях организации перспективных диаметральных маршрутов и реализуется на паритетной основе.



Новый мост позволит увеличить пропускную способность участка от станции Фили до Белорусского вокзала. Длина арочного пролётного строения составит 116 м, а общая протяжённость моста - 334.5 м.



В настоящее время возводятся опоры моста, параллельно ведутся работы по сборке металлоконструкций арочного пролётного строения. После установки на опоры пролетных строений, начнутся работы по устройству верхнего строения пути. Одновременно ведется сооружение подпорных стен на правом и левом берегу реки для укрепления земляного полотна, а также вынос из зоны строительства городских и железнодорожных коммуникаций.



Завершить строительство моста запланировано до конца 2019 года, а ввести его в эксплуатацию - в начале 2020 года.



При проектировании моста было учтено развитие дорожно-транспортной сети Москвы, в том числе строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, Краснопресненской и Шелепихинской набережных. Кроме того, выбранная арочная конструкция моста соответствует архитектурному стилю аналогичных сооружений в столице.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 23.07.2019