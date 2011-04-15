Курские аграрии собрали более 1.8 млн т зерна при средней урожайности 53 центнера с гектара. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.



По состоянию на 23 июля обмолочено 347 тыс. гектаров ранних зерновых культур, или 44% от уборочной площади.



Убрано около 60% озимой пшеницы. Многие хозяйства приступили к обмолоту посевов ячменя.





"AK&M" от 23.07.2019