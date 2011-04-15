Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 24 июля 2019 года.



ДЕВЯТЬ ЛЕТ ЗА БОТЫ

ДЛЯ БЫВШЕГО ЗАМДИРЕКТОРА ФСИН ЗАПРОСИЛИ НАКАЗАНИЕ



Как стало известно "Ъ", девять лет колонии строгого режима запросило гособвинение для бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в хищении средств при производстве обуви для заключенных и сотрудников пенитенциарной системы. При этом Генпрокуратура просит удовлетворить иск к подсудимому на 263 млн руб.





МОСКОВСКИЕ ХУДОЖНИКИ ПОПАЛИ ПОД РЕНОВАЦИЮ

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ИХ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ МАСТЕРСКИХ



Московский союз художников (МСХ) опасается, что около 500 из 1,2 тыс. действующих в Москве творческих мастерских могут попасть под снос по программе реновации, а художники не получат взамен помещений для творческой деятельности. Эти помещения были выделены еще в советское время, а художники занимают их на праве безвозмездного пользования до 2025 года. В столичной администрации говорят, что с арендаторами оформят имущественные отношения "на другие помещения", однако в МСХ относятся с недоверием к этим заявлениям. В "Опоре России" опасения разделяют.





БУМАГА НЕ СТЕРПЕЛА POS-КРЕДИТОВ

БАНКИ ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ВЫДАЧИ ТОВАРНЫХ ССУД



Крупнейшие банки сегмента POS-кредитования начали внедрять выдачу товарных кредитов с применением безбумажной технологии. По мнению участников рынка, это не только снизит их затраты на оформление и хранение кредитных досье, но и сделает более простым и удобным оформление кредита для заемщиков. Однако эксперты указывают, что новая технология может спровоцировать рост мошенничества и дефолтов.





МОБИЛЬНЫЙ БРАК

БЕЗБУМАЖНЫМ БАНКОВСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ НЕ ХВАТАЕТ НАДЕЖНОСТИ



Переход банков на безбумажные технологии несут клиентам определенные риски, поскольку в случае разногласий с банком по поводу условий обслуживания или указанных данных доказать свою правоту весьма затруднительно. Пример тому - отказ от "бумаги" Альфа-банка, который вызвал поток жалоб клиентов на неочевидные условия обслуживания. Впрочем, ситуацию намерены взять под контроль в Госдуме. Осенью депутаты планируют рассмотреть законопроект, который обяжет банки представлять клиенту полный комплект документов по продукту в электронном или бумажном виде по выбору.





ИРАН РАСКРУЧИВАЮТ НА ТУРБИНЫ

MAPNA МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ "ТЕХНОПРОМЭКСПОРТА"



По данным "Ъ", наиболее вероятным поставщиком турбин большой мощности для ТЭС "Ударная" в Тамани, которую строит находящийся под санкциями "Технопромэкспорт" (ТПЭ), станет иранская Mapna. Источники "Ъ" утверждают, что в условиях прямого запрета на покупку б/у турбин и отсутствия желания владельцев вторичного оборудования продавать его ТПЭ из-за опасения санкций, иранские машины остаются единственным вариантом для "Технопромэкспорта". Юристы же отмечают, что сделка несет риски для Mapna, которая пока не находится под санкциями США.





СПЕКУЛЯНТЫ ГОТОВЯТСЯ К ЧЕ-2020

ПЕРЕКУПЩИКАМ ДОСТАНЕТСЯ МЕНЬШЕ БИЛЕТОВ



Доля перекупщиков в продажах билетов на четыре матча чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге, составит лишь 6-8% против 40% в ходе Кубка конфедераций, проходившего в России в 2017 году. При этом билеты уже продаются с шестикратной наценкой. На снижение доли вторичного рынка могли повлиять меры по борьбе со спекулянтами со стороны UEFA и FIFA.





В "ОСНОВЕ" - НЕФТЬ

ДЛЯ RED7 НАШЕЛСЯ НОВЫЙ ПАРТНЕР



Стремление основного владельца девелоперской группы "Основа" Александра Ручьева избежать высокой кредитной нагрузки привело к неожиданному партнерству. В числе совладельцев жилого комплекса Red7 на проспекте Сахарова - одного из знаковых проектов компании в центре Москвы - оказался депутат Госдумы Ваха Агаев, занимавшийся в начале 2000-х годов продажей чеченской нефти.





ПОДПИСАНИЕ - ЭТО КАК СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, ГЛАВНОЕ - ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ"



CEO ALIBABA GROUP ДЭНИЕЛ ЧЖАН О ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ И НОВОМ РИТЕЙЛЕ





Создание СП китайской Alibaba Group, Mail.ru Group, "МегаФона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), оцениваемого в $2 млрд, вышло на финишную прямую после подписания соглашения между компаниями в июне. CEO Alibaba Group Дэниел Чжан, который вскоре сменит основателя компании Джека Ма на посту главы совета директоров, рассказал "Ъ" о планах группы на российском рынке.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 24.07.2019