Повтор! ЛУКОЙЛ добыл 15 млн т нефти на месторождении им.Владимира Филановского

Накопленная добыча ПАО "ЛУКОЙЛ" на месторождении имени Владимира Филановского превысила 15 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



Промышленная эксплуатация на проекте началась осенью 2016 года спустя 11 лет после открытия месторождения.



В настоящее время продолжается обустройство третьей очереди проекта. ЛУКОЙЛ завершил установку на опорное основание верхнего строения блок-кондуктора (мини-платформы) в Каспийском море. Общий вес конструкции составляет более 2.8 тыс. т.



Бурение скважин на блок-кондукторе будет осуществляться с самоподъемной плавучей буровой установки. Добытая нефть будет подаваться на центральную технологическую платформу первой очереди месторождения по подводному трубопроводу. Реализация третьей очереди освоения месторождения им. В. Филановского направлена на вовлечение в разработку его западной части и поддержание добычи на проектном уровне 6 млн т. Добычу нефти на блок-кондукторе планируется начать в текущем году. Работа объекта будет практически полностью автоматизирована при минимальном участии персонала.



Месторождение им. Владимира Филановского - крупнейшее нефтяное месторождение в российском секторе Каспийского моря с начальными извлекаемыми запасами 129 млн т нефти и 30 млрд куб. м газа. Введено в эксплуатацию в 2016 году, в 2018 году добыча на месторождении достигла проектного уровня 6 млн т нефти в год. Месторождение работает по принципу "нулевого сброса": все промышленные и бытовые отходы вывозятся на берег для переработки и утилизации.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.



"AK&M" от 23.07.2019