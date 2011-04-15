Авиадиспетчеры аэропорта Хитроу проведут забастовку 26-27 июля

В Великобритании 26-27 июля пройдёт забастовка авиадиспетчеров аэропорта Хитроу (LHR). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются изменения в расписании, задержка и отмена авиарейсов.



Лондонский аэропорт Хитроу - крупнейший международный аэропорт города Лондона. Расположен в 24 км к западу от центрального Лондона. Включает пять пассажирских терминалов и один грузовой. Последний, пятый терминал, открыт 14 марта 2008 года королевой Елизаветой II.



"AK&M" от 24.07.2019