В Италии 26 июля пройдут протестные действия авиаперевозчиков и сотрудников ряда аэропортов

В Италии 26 июля 2019 года пройдут протестные действия авиаперевозчиков и сотрудников ряда аэропортов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



На сутки будет приостановлена работа Международного аэропорта Милан-Линате (LIN) и авиакомпании Alitalia, с 10:00 до 14:00 по местному времени - аэропортов Милана (MXP), Болоньи (BLQ) и Вероны (VRN).



Международный аэропорт Милан-Линате имени Энрико Форланини (LIN) - один из трёх аэропортов Милана, Италия. Аэропорт обслуживает главным образом внутренние и короткие международные рейсы.



Alitalia - итальянская авиакомпания, крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира - в Риме, аэропорт Фьюмичино (Леонардо Да Винчи). Основана в 1946 году под названием Aerolinee Italiane Internazionali. 30 декабря 2008 года начата процедура объединения с итальянской авиакомпанией Air One, 13 января 2009 года основной этап объединения был закончен, внесены изменения в системы бронирования и скорректированы расписания рейсов. Рейсы выполняются из аэропортов: Рим (Леонардо да Винчи), Милан (Мальпенса), Турин, Венеция (Марко Поло), Неаполь (Каподичино) и Катания (Фонтанаросса).



Аэропорт Милан-Мальпенса, Аэропорт города Милана (MXP), бывший Аэропорт Бусто-Арсицио, - крупнейший из трёх аэропортов Милана, Италия. Расположен в 45 км от центра Милана.



Аэропорт имени Гульельмо Маркони (BLQ) - аэропорт, находящийся в городе Болонья в Италии. Расположен в 6 километрах от центра города и в 200 километрах от Милана. Полеты из Болоньи выполняются в итальянские города, города Европы и Средиземноморского бассейна. Межконтинентальные полеты - в Нью-Йорк, на Мальдивы. Некоторые туристические маршруты отправляются в Карибский бассейн и в Африку.



Аэропорт Вероны (VRN) - аэропорт совместного базирования, обслуживающий итальянские провинции Брешиа, Мантуя, Ровиго, Виченца, Тренто, Больцано и Верона.



"AK&M" от 24.07.2019