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24/07/2019
11:59

Авиасообщение Йошкар-Ола - Москва возобновилось 23 июля, Росавиация

Авиасообщение Йошкар-Ола - Москва возобновилось 23 июля 2019 года. Об этом сообщила Росавиация.

В Москву из Йошкар-Олы прибыл рейс авиакомпании "РусЛайн".
Два года аэродром Йошкар-Ола по решению оператора аэродрома был закрыт для обслуживания воздушных судов.

В июле 2019 года на аэродроме выполнен текущий ремонт искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки. Текущий ремонт выполнялся за счет средств собственника имущественного комплекса аэродрома Йошкар-Ола. Ремонт объектов аэродромной инфраструктуры осуществлялся при постоянном контроле Федерального агентства воздушного транспорта и правительства Республики Марий Эл.

Планируется продолжить реконструкцию аэродромного комплекса. Проведенные и планируемые работы направлены на сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, на повышение уровня безопасности полётов и расширение сети региональных маршрутов.

В планах властей - открытие авиасообщения по южному и северному направлениям: Сочи, Крым, а также Санкт-Петербург.

"AK&M" от 24.07.2019
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