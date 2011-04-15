Заместителем министра экономического развития РФ назначена П.Бадасен

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Полины Бадасен заместителем министра экономического развития РФ. Об этом говорится в материалах МЭР.



На этой должности она будет курировать вопросы связанные с мониторингом, анализом и прогнозированием социально-экономических процессов, а также вопросы стратегического планирования.



П.Бадасен родилась 11 марта 1986 года в городе Горьком. Окончила в 2009 году магистратуру МГУ, экономический факультет. В 2008-2011 годах - экономист первой категории, ведущий экономист Банка России. В 2011-2012 годах - экономист по России и СНГ инвестиционной компании "Открытие Капитал". В 2012-2016 годах - главный экономист, начальник управления разработки макроэкономических сценариев Департамента денежного-кредитной политики Банка России. В 2016-2017 годах - заместитель директора Департамента бюджетной политики и стратегического планирования Министерства финансов РФ. В 2017-2019 годах - директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономического развития РФ.





"AK&M" от 24.07.2019