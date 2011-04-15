Бесконтактная оплата стала доступна ещё на 30 маршрутах наземного транспорта в Москве

Оплатить проезд с помощью банковской карты и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей теперь можно ещё на 30 маршрутах наземного транспорта, проходящих на северо-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении ГУП "Мосгортранс".



В автобусах установили валидаторы нового образца.

"Сегодня оплата проезда бесконтактными банковскими картами доступна уже на 75 маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев. <…> Узнать о возможности оплатить картой горожанам помогут стикеры в салоне, а также иконки платежных систем на валидаторе", - сказал директор службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Кирилл Кисляков, цитируемый в сообщении.



Стоимость проезда при бесконтактной оплате составляет 42 руб. - это на 13 руб. дешевле, чем при покупке билета у водителя.



Впервые такой сервис запустили в трамваях N 6 и 27 в ноябре 2017 года. В прошлом году, во время Чемпионата мира по футболу, новые валидаторы появились на "спортивных" маршрутах наземного транспорта, проходящих вблизи стадионов и в центре Москвы.



Добавим, что оплатить проезд во всех автобусах, электробусах, трамваях и троллейбусах Мосгортранса также можно с помощью смартфонов с технологией NFC - списание средств происходит со счёта мобильного телефона.



Маршруты с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской картой включают автобусы: N А, Б (внутр.), Б (внешн.), м1, м3, м9, м10, т39, 1, 15, 31, 38, 50, 53, 57, 61, 64, 67, 71, 92, 98, 103, 111, 113, 122, 124, 130, 134, 158, 174, 176, 181, 183, 185, 216, 248, 255, 278, 393, 526, 603, 605, 611, 628, 631, 637, 640, 661, 685, 696, 705, 735, 815к, 817, 836, 851, 867, 899, 904, 904к, 908, 909, 911, С6, С10, С12, ночные н1 и н6; троллейбусы: N 28, 70; трамваи: N А, 3, 6, 27, 39.



"AK&M" от 24.07.2019