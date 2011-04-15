Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/07/2019
12:52

Производство молока в РФ в первом полугодии выросло на 1.4%

Производство молока в хозяйствах всех категорий в первом полугодии 2019 года составило 15267.7 тыс. т, что на 1.4% больше уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

В том числе, производство молока в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 2.9%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 4.3% и 1208.1 тыс. т соответственно.

Средний надой молока в расчёте на одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) составил 3250 кг, что на 5.2% больше первого полугодия 2018 года. В 33-х субъектах Российской Федерации показатель составляет выше среднероссийского уровня, в трёх - более 4 тыс. кг.

Наибольший прирост производства молока обеспечили хозяйства Воронежской (+46.1 тыс. т), Белгородской (+32.7 тыс. т), Калужской (+25.5 тыс. т), Кировской (+21.9 тыс. т), Тюменской (+15.5 тыс. т) областей, Удмуртской Республики (+18.2 тыс. т) и Республики Татарстан (+16.2 тыс. т).

"AK&M" от 24.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100