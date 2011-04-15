Производство молока в РФ в первом полугодии выросло на 1.4%

Производство молока в хозяйствах всех категорий в первом полугодии 2019 года составило 15267.7 тыс. т, что на 1.4% больше уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.



В том числе, производство молока в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 2.9%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 4.3% и 1208.1 тыс. т соответственно.



Средний надой молока в расчёте на одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) составил 3250 кг, что на 5.2% больше первого полугодия 2018 года. В 33-х субъектах Российской Федерации показатель составляет выше среднероссийского уровня, в трёх - более 4 тыс. кг.



Наибольший прирост производства молока обеспечили хозяйства Воронежской (+46.1 тыс. т), Белгородской (+32.7 тыс. т), Калужской (+25.5 тыс. т), Кировской (+21.9 тыс. т), Тюменской (+15.5 тыс. т) областей, Удмуртской Республики (+18.2 тыс. т) и Республики Татарстан (+16.2 тыс. т).



"AK&M" от 24.07.2019