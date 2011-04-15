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|24/07/2019
12:53
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 июля
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Банк России установил на 25 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.0677
1 Азербайджанский манат 37.2038
100 Армянских драмов 13.2792
1 Белорусский рубль 31.1500
1 Болгарский лев 35.9473
1 Бразильский реал 16.7253
100 Венгерских форинтов 21.5800
1000 Вон Республики Корея 53.6019
10 Гонконгских долларов 80.7794
10 Датских крон 94.1681
1 Доллар США 63.1162
1 Евро 70.3241
100 Индийских рупий 91.4462
100 Казахстанских тенге 16.4128
1 Канадский доллар 48.0519
100 Киргизских сомов 90.4308
10 Китайских юаней 91.8081
10 Молдавских леев 35.9534
1 Новый туркменский манат 18.0590
10 Норвежских крон 72.7187
1 Польский злотый 16.5148
1 Румынский лей 14.8961
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.0928
1 Сингапурский доллар 46.2661
10 Таджикских сомони 66.9313
1 Турецкая лира 11.0235
10000 Узбекских сумов 73.3717
10 Украинских гривен 24.7345
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.5923
10 Чешских крон 27.5172
10 Шведских крон 66.6225
1 Швейцарский франк 63.9929
10 Южноафриканских рэндов 45.3183
100 Японских иен 58.4166
"AK&M" от 24.07.2019
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