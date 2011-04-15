Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 июля

Банк России установил на 25 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.0677

1 Азербайджанский манат 37.2038

100 Армянских драмов 13.2792

1 Белорусский рубль 31.1500

1 Болгарский лев 35.9473

1 Бразильский реал 16.7253

100 Венгерских форинтов 21.5800

1000 Вон Республики Корея 53.6019

10 Гонконгских долларов 80.7794

10 Датских крон 94.1681

1 Доллар США 63.1162

1 Евро 70.3241

100 Индийских рупий 91.4462

100 Казахстанских тенге 16.4128

1 Канадский доллар 48.0519

100 Киргизских сомов 90.4308

10 Китайских юаней 91.8081

10 Молдавских леев 35.9534

1 Новый туркменский манат 18.0590

10 Норвежских крон 72.7187

1 Польский злотый 16.5148

1 Румынский лей 14.8961

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.0928

1 Сингапурский доллар 46.2661

10 Таджикских сомони 66.9313

1 Турецкая лира 11.0235

10000 Узбекских сумов 73.3717

10 Украинских гривен 24.7345

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.5923

10 Чешских крон 27.5172

10 Шведских крон 66.6225

1 Швейцарский франк 63.9929

10 Южноафриканских рэндов 45.3183

100 Японских иен 58.4166

"AK&M" от 24.07.2019