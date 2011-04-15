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24/07/2019
13:38

Госдума приняла закон, запрещающий выдачу потребительских займов под залог жилья

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральные законы "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и целый ряд других, ужесточающие требования к микрофинансовым компаниям и дополнительно усиливающие защиту граждан от возможного мошенничества в данной сфере.

Как говорится в материалах ГД, ключевая новелла закона - запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нём.

Закон позволит пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства.

Также закон предусматривает установление требования к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн руб., вместо действующих 10 тыс. руб. Это увеличение будет поэтапным по 1 млн руб. в год - до 2024 года.

Для всех видов микрофинансовых организаций вводятся дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегировать право на проведение идентификации кредитным организациям, а также возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем.


"AK&M" от 24.07.2019
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