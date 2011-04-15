Банк России на 25 июля понизил курс евро к рублю более чем на 31 копейку до 70.3241 руб., курс доллара США - более чем на копейку до 63.1162 руб.

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Банк России на 25 июля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 31 копейку до 70.3241 руб. с 70.6350 руб., курс доллара США - более чем на копейку до 63.1162 руб. с 63.1290 руб. 24 июля.
Стоимость бивалютной корзины на 25 июля уменьшилась почти на 15 копеек (-0.22%) до 66.3597 руб. с 66.5068 руб. 24 июля.
"AK&M" от 24.07.2019