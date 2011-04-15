В трёх округах Москвы ограничено движение

В центре, на северо-востоке и юго-западе Москвы из-за ремонта и работ на инженерных сетях ограничено движение на нескольких улицах. Об этом сообщила столичная мэрия.



До 30 июля 2019 года нельзя будет проехать по участку 3-й Мытищинской улицы в районе дома 14, строения 1 на Новоалексеевской улице. А с 31 июля по 30 августа ограничат движение на 3-й Мытищинской улице возле дома 16, строения 26. Это связано с ремонтом водопровода. Движение ограничат на одной полосе, но при этом временно расширят остальную часть дороги.



Круглосуточно ограничено движение до 20 августа на участке Дмитровского шоссе от деревни Грибки (дом 41) до села Виноградово (дом 35). Это связано с реконструкцией Дмитровского шоссе. Работы ведутся на одной полосе в обоих направлениях.



Также до 20 декабря круглосуточно ограничено движение по одной полосе в каждом направлении на участке Березовой аллеи в районе дома 17а.



Из-за проведения работ на инженерных сетях до 31 июля круглосуточно ограничено движение по одной полосе на улице Лобачика от дома 1, строения 1 до дома 7, строения 31 на Малой Красносельской улице, а также на участке Малой Красносельской улицы от дома 7, строения 2 до дома 7, строения 31.



До 10 августа водители не смогут проехать по одной полосе в Пожарском переулке от дома 10/1 в Курсовом переулке до дома 5а в Пожарском переулке. Ограничения будут действовать круглосуточно.



В связи с ремонтом канализации на улице Теплый Стан до 1 августа круглосуточно ограничат движение на участке улицы Генерала Тюленева от дома 1 до дома 7, корпуса 1. Проехать нельзя будет по одной полосе.



"AK&M" от 24.07.2019