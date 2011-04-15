Транснефть выплатит убытки за грязную нефть

Совет директоров ПАО "Транснефть" 24 июля 2019 года рассмотрел вопрос "Об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиями ГОСТ". Об этом говорится в сообщении компании.



Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета $15 на один баррель некондиционной нефти. При этом было подчеркнуто, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



"AK&M" от 24.07.2019