Башнефть приступила к промышленному выпуску бензина АИ-100

Нефтеперерабатывающий комплекс АНК "Башнефть" (входит в состав НК "Роснефть") начал промышленное производство высокооктанового бензина АИ-100 по собственной технологии. Об этом говорится в сообщении компании.



Запуск нового продукта стал возможен благодаря реализации программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса в рамках стратегии "Роснефть-2022".



АИ-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей.



Компонентный состав топлива АИ-100 был существенно изменен по сравнению с бензином АИ-98-К5. Топливо содержит увеличенное количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений.



Кроме улучшенных эксплуатационных свойств, автомобильные бензины АИ-100 обладают повышенными экологическими показателями: снижение на 2.2% количества отложений на впускных клапанах, уменьшение на 8.8% количества нагара в камере сгорания, сокращение удельного расхода топлива на 4%.



Высокие экологические характеристики топлива являются следствием использования компонентов с низким содержанием серы.



Новый продукт прошёл все квалификационные и стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти НК "Роснефть", а также получил подтверждение соответствия требованиям техрегламента для бензинов экологического класса К5. АИ-100 производства АНК "Башнефть" соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 013/2011 для бензинов экологического класса К5, нормативной документации и нормам методов квалификационной оценки.



Розничные продажи нового бензина АИ-100 начались на 25 АЗС под брендом "Башнефть" в Республике Башкортостан, Свердловской области и Республике Мордовия. С августа текущего года новое топливо поступит в продажу на АЗС компании в Оренбургской области.



ПАО АНК "Башнефть" (ИНН 0274051582) осуществляет добычу нефти на территории Республики Башкортостан, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. В промышленной эксплуатации - более 180 месторождений, добыча - более 21 млн т нефти в год. Объём переработки НПЗ Башнефти превышает 18 млн т сырья в год. Основными акционерами Башнефти являются Роснефть (57.7% акций) и Республика Башкирия (25% плюс одна акция).



"AK&M" от 24.07.2019