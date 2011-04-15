РЖД расширили список допущенных к перевозке животных

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") расширило список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев. Об этом говорится в сообщении компании.



Ранее к перевозке допускались собаки, кошки, птицы и другие мелкие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Так, ФПК с июля расширила список животных, разрешённых к перевозке. В него дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся. Полный перечень животных перечислен на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" - "Перевозка багажа, животных".



Также изменились требования к перевозке. Для упрощения процесса кормления животных кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки (контейнера). С целью обеспечения чистоты клетка (контейнер) должны быть оборудованы поддоном, выдвигаемым без открывания клетки.



Для удобства оформления количество заявлений на перевозку питомцев сократилось с четырех до двух, при этом непосредственно в кассе заполняется только лицевая сторона заявления (сведения об отправителе и вид животного).



Напомним, ФПК ввела услугу перевозки домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе с 16 июля 2018 года. В настоящий момент услуга доступна в 226 поездах дальнего следования. С момента запуска услуги перевозки животных без сопровождения владельцев оформлено более 4.6 тыс. билетов.



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 24.07.2019