АЛРОСА рекультивировала более 4 млн кв. м. промышленных земель. Об этом говорится в сообщении компании.



АЛРОСА за последние 13 лет направила более 950 млн руб. на реализацию программы по рекультивации, ликвидации объектов пыления, воссоздания комфортной среды обитания на территориях, где ведётся добыча алмазов.



Начиная с 2006 года, АЛРОСА ежегодно выделяет денежные средства на рекультивацию земель, использованных в производстве, и восстановление среды обитания, которая была характерна для местности до начала добычи алмазов. Так, за последние 13 лет компания выделила более 950 млн рублей на восстановление плодородного слоя и высадку десятка видов трав, кустарников и деревьев на территориях всех своих горно-обогатительных комбинатов в Якутии, а также в местах работ геологоразведочных экспедиций и управления капитального строительства. Общая площадь рекультивированных за это время земель составляет более 4140700 кв. м.



"После окончания промышленных работ на том или ином производственном участке компания должна восстановить и затем вернуть территорию обратно собственнику (муниципалитету либо предприятию лесного хозяйства). Это целая политика, которая заключается в умении вести хозяйственную деятельность, желании и возможности направлять ресурсы на реализацию социально-ориентированных мероприятий. До 2002 года основной концепцией рекультивации нарушенных земель являлось проведение только технического этапа для последующего самозарастания. В 2002 году рекультивацию перевели в рамки комплексного подхода с поэтапным проведением работ, сочетающих как техническую, так и биологическую рекультивацию. Сейчас восстановление земель и водохранилищ в компании идёт по нескольким направлениям: рекультивация земель, водохранилищ и целостности земли после геологоразведки", - пояснила главный специалист по рекультивации земель и использованию ресурсов АЛРОСА Надежда Лисс, цитируемая в ообщении.



Она также отметила, что работники компании принимают участие в восстановлении земель: занимаются засеванием территории, подготовкой плодородного слоя, проводят замеры растений, подвязку молодых деревьев и так далее. Так, на территории Удачнинского ГОКа восстановление земель часто проходило при помощи молодых специалистов. На прииске "Водораздельные галечники" при поддержке руководства Мирнинского ГОКа был создан участок рекультивации нарушенных земель, где до сих пор высаживаются растения, характерные для местной окружающей среды. Для восстановления плодородного слоя и растительного состава компания закупает семена цветковых растений, кустарники и саженцы деревьев.



Рекультивация территорий началась с Мирного, где на данный момент рекультивированы почти все отвалы карьера "Мир". Также начата рекультивация отвалов карьера "Удачный", и восстановлена часть отвалов карьера "Интер".



До 2029 года АЛРОСА планирует восстановить и рекультивировать 4290 гектаров земли на площадках проведения геологоразведочных работ. Планируется восстановить плодородный слой и посадить растения на территориях хвостохранилищ обогатительных фабрик в Мирном и Айхале и прочих землях после окончания отработки месторождений.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 24.07.2019