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24/07/2019
13:29

"Эксперт РА" подтвердил рейтинг страховой компании "Ингосстрах-Жизнь" на уровне "ruAA"

"Эксперт РА" подтвердил рейтинг финансовой надежности страховой компании "Ингосстрах-Жизнь" на уровне "ruAA". Прогноз по рейтингу - "стабильный". Об этом говорится в сообщении страховой компании.

"Ингосстрах-Жизнь" - страховая компания, входящая в группу "ИНГО" и специализирующаяся на накопительном, инвестиционном и пенсионном страховании жизни, а также страховании от несчастных случаев и болезней. "Компания характеризуется высокими размерными показателями (1 размерный класс, согласно методологии агентства), занимая 9 место по совокупным взносам среди страховщиков жизни за 2018 год, по данным Банка России. Низкая доля расходов на ведение дела (13,7% от взносов-нетто за 2018 год) отмечается в качестве позитивного фактора. В 2018 году уставный капитал компании был увеличен на 646 млн руб., что оказало положительное влияние на показатели платёжеспособности страховщика", - комментирует управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин.

ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава ОСАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 24.07.2019
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