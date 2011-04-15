Сборы Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за I квартал выросли на 30%

Объём премии, собранной филиалом Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за I квартал 2019 года, составил 1.3 млрд руб., что на 30% превышает показатели I квартала 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 1 млрд руб. (прирост 27%), в том числе сборы по личному страхованию - 150 млн руб. (прирост 36%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 830.8 млн руб. (прирост 26%), страхованию ответственности - 47.7 млн руб. (прирост 16%). Сбор страховой премии по ОСАГО составил 260.5 млн руб. (прирост 45%). Объем страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 6 млн руб. (прирост 44%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 1.7 млн руб. (прирост 6%).



Выплаты филиала Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за I квартал 2019 года составили 588 млн руб., что на 20% превышает показатели I квартала 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию - 89.7 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 363 млн руб., добровольному страхованию ответственности - 9.8 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 123.8 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 1.7 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали страхование имущества физических лиц, ОСАГО, АВТОКАСКО, страхование грузов и ДМС.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 24.07.2019