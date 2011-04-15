Госдума утвердила механизм стабилизации цен на бензин

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс по корректировке демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в РФ. Об этом говорится в сообщении ГД.



В соответствии с законом параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, будут скорректированы с целью донастройки "действующего механизма стабилизации цен с целью снижения давления со стороны мировых цен на нефть на внутренние розничные цены на нефтепродукты".



Нормой предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тыс. до 51 тыс. руб. за тонну (41 руб. за литр на АЗС). Цену дизельного топлива предложено снизить с 50 тыс. до 46 тыс. руб. за тонну (41.75 руб. за литр на АЗС).



При этом устанавливается ежегодное увеличение оптовых цен на бензин и дизтопливо на 5% до 2024 года.



С 1 августа 2019 года предлагается ввести демпфирующий механизм и в отношении авиационного керосина.



Как отмечал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, задача "демпфера" - сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке.



Изменение демпфирующего механизма также будет способствовать стабилизации топливного рынка на Дальнем Востоке.



В том случае, если нефтяные компании направляют нефть на переработку на заводы на Дальнем Востоке, то в формулу "демпфера" включаются так называемые восточные надбавки на бензин и дизельное топливо, умноженные на объемы их производства на Дальнем Востоке.





"AK&M" от 24.07.2019