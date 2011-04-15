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24/07/2019
14:18

Госдума приняла закон о работе фитнес-центров

Госдума приняла закон о работе фитнес-центров, говорится в материалах ГД.

В соответствии с этой нормой фитнес-центры будут обязаны применять профессиональные стандарты, содержащие требования к квалификации работников.

Закон определит статус фитнес-центров. Они смогут проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, готовить население к выполнению нормативов ГТО.

"Одна из основных целей государства - увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В то же время более семи миллионов граждан на регулярной основе добровольно и за свои деньги занимаются физкультурой в фитнес-клубах. Кто им ежедневно советует, что делать, с какими весами и темпом, - это вопрос не праздный, это здоровье людей", - отметил председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев, цитируемый в сообщении.

По его словам, правовое закрепление требований к качеству и безопасности оказания фитнес-услуг, а равно разработка профессиональных стандартов, приблизит к достижению стратегической цели, создав основу для последующих действий.

Кроме того, фитнес-центры обязаны будут применять профессиональные стандарты, содержащие требования к квалификации работников, и обеспечивать безопасность граждан во время занятий.

"AK&M" от 24.07.2019
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